Компаниям, которые производят валенки, отсрочат уплату налогов

В статье 64 НК РФ прописаны основания для отсрочки и рассрочки налогов. Одно из них — если производство товаров носит сезонный характер.

Причем есть перечень отраслей и видов деятельности с сезонным характером. Он утвержден постановлением Правительства от 06.04.1999 № 382.

В этот перечень хотят добавить производителей валяльно-войлочной обуви.

Проект опубликован на федеральном портале.

Для получения отсрочки по этому основанию компания должна подать в ИФНС заявление и документ о том, что доля сезонных доходов составляет не менее 50%.