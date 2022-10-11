Налоги, взносы, пошлины

Компаниям, которые производят валенки, отсрочат уплату налогов

Валенки нужны людям только зимой, летом их никто не покупает. Поэтому производители этого товара смогут оформить отсрочку по уплате налогов.

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В статье 64 НК РФ прописаны основания для отсрочки и рассрочки налогов. Одно из них — если производство товаров носит сезонный характер.

Причем есть перечень отраслей и видов деятельности с сезонным характером. Он утвержден постановлением Правительства от 06.04.1999 № 382.

В этот перечень хотят добавить производителей валяльно-войлочной обуви.

Проект опубликован на федеральном портале.

Для получения отсрочки по этому основанию компания должна подать в ИФНС заявление и документ о том, что доля сезонных доходов составляет не менее 50%.

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