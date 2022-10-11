Мобилизация

Предприятиям ОПК объяснили, как оформить списки работников для брони от частичной мобилизации

Руководители предприятий, входящие в оборонно-промышленный комплекс, могут уже сейчас направить списки на бронь своих сотрудников от ЧМ.

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Для это нужно составить списки со следующими данными:

  • ФИО;
  • Год рождения;
  • Место рождения;
  • Категория (руководитель, специалист или рабочий);
  • Степень участия в выполнении гособоронзаказа.

В последнем пункте рекомендуют указать номер идентификатора госзаказа и конкретные функции, которые выполняет сотрудник, пишет Telegram-канал «Объясняем.рф».

Направлять такие списки через интернет запрещено.

Списки лучше оформлять с пометкой «Для служебного пользования» или «Конфиденциально».

Кто еще может рассчитывать на отсрочку от частичной мобилизации.

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