Предприятиям ОПК объяснили, как оформить списки работников для брони от частичной мобилизации

Для это нужно составить списки со следующими данными:
- ФИО;
- Год рождения;
- Место рождения;
- Категория (руководитель, специалист или рабочий);
- Степень участия в выполнении гособоронзаказа.
В последнем пункте рекомендуют указать номер идентификатора госзаказа и конкретные функции, которые выполняет сотрудник, пишет Telegram-канал «Объясняем.рф».
Направлять такие списки через интернет запрещено.
Списки лучше оформлять с пометкой «Для служебного пользования» или «Конфиденциально».
Кто еще может рассчитывать на отсрочку от частичной мобилизации.