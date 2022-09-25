Отсрочка от мобилизации: кто может на нее рассчитывать и что известно сейчас

Договоримся о терминах

Прежде всего, стоит сказать, что не призвать на службу при мобилизации могут в двух случаях — если у человека есть право на отсрочку или он вообще не подлежит мобилизации по закону.

Это разные понятия и они прописаны в законодательстве по-разному.

Точно не заберут

По закону вообще не подлежат мобилизации (то есть без всяких отсрочек) только те, кто имеет неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления (ст. 17 31-ФЗ).

Кому дают отсрочку по закону

Понятие «отсрочка от военной службы» — на самом деле, довольно сложное, потому что критерии различаются для срочной службы (то есть в мирное время) и для мобилизации.

Т.к. сейчас в России проходит частичная мобилизация, то будем говорить именно об этом варианте.

В статье 18 закона о мобилизации четко прописаны категории граждан, которые могут получить отсрочку от призыва до шести месяцев.

Полностью мы их приводили здесь.

Значение имеют как социальные факторы (многодетные отцы несовершеннолетних детей, например), так и медицинские: отсрочку можно получить по состоянию здоровья.

Правда, по истечении отсрочки придется снова пройти врачебную комиссию, которая определит, не изменилось ли ваше состояние здоровья.

Право на отсрочку от призыва по мобилизации может изменить президент РФ (п.9 ст.4 31-ФЗ). В его указе о мобилизации прописан пункт 9, который дает сейчас такую отсрочку россиянам, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса (на период работы в них). Кроме того, указом 24 сентября Путин предоставил отсрочку и студентам вузов — но только очной и очно-заочной формы обучения. И только тем, кто получает «вышку» впервые.

Причем тут категории годности

Призываемые по мобилизации, согласно указу президента, «имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту».

При призыве значение имеет категория годности к военной службе: ее присваивают всем, кто проходит медицинскую комиссию.

Всего категорий годности пять, и они определяются в Постановлении Правительства РФ от 04.07.2013 N 565 «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе».

Категории такие:

А — годен к военной службе;

Б — годен к военной службе с незначительными ограничениями;

В — ограниченно годен к военной службе;

Г — временно не годен к военной службе;

Д — не годен к военной службе.

Узнать категорию можно в военном билете.

Призыву на военную службу совершенно точно подлежат категории А и Б. Призывать на службу категорию В при мобилизации не запрещено. Категории Г и Д призыву не подлежат.

Но Г — это категория «временно не годен», поэтому по истечении отсрочки придется проходить медицинскую комиссию снова.

А айтишники и ОПК?

Работники ОПК сейчас имеют право на отсрочку от мобилизации, то есть бронь, пока они являются сотрудниками предприятий ОПК.

— Граждане, забронированные установленным порядком за организациями, получают право на отсрочку в соответствии с пунктом 1 статьи 18 Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» — заявил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

Цимлянский прав, в законе действительно есть такая статья, этот же пункт, как мы выше писали, есть и в указе президента. О каком установленном порядке речь?

Чтобы сотрудник получил бронь, предприятие, на котором он работает, должно быть в реестре организаций ОПК, который ведет Минпромторг России. Для этого в Минпромторг надо подать необходимые документы.

Список таких документов можно найти в пункте 1.6.1. Административного регламента исполнения Министерством промышленности и торговли Российской Федерации государственной функции по ведению сводного реестра организаций оборонно-промышленного комплекса, утвержденного приказом Минпромторга России от 10 августа 2009 г. № 721. Еще больше о бронировании сотрудников мы расскажем на экстренном вебинаре 28 сентября: записаться можно здесь.

23 сентября представители Минпромторга, Минцифры и ЦБ начали говорить об аналогичной брони (отсрочке) для сотрудников некоторых других отраслей. Например, IT, связи, ключевых направлений банков. Важно знать, что на данный момент официальных документов по этому поводу еще не принято. Но они должны появиться буквально на днях.