⚡ Кредитные каникулы по мобилизации расширят для ООО

Клерк узнал, что группа сенаторов и депутатов, во главе с Анатолием Аксаковым, внесли в Госдуму законопроект, который позволит распространить кредитные каникулы на малый и средний бизнес.

Кредитные каникулы предоставят ООО, если:

Выручка компании за последний год не равна нулю; В ООО только один участник, он является единоличным исполнительным органом, и его мобилизовали после 21 сентября.

Обратиться за кредитными каникулами можно до 31 декабря 2023 года.

Срок предоставления кредитных каникул равен сроку мобилизации плюс 30 дней.

Их можно продлить на период болезни или безвестного отсутствия.

Чтобы получить кредитные каникулы, нужно предоставить документы, которые подтверждают выручку компании, и документы о мобилизации.

Если у заемщика уже есть действующие кредитные каникулы, то они автоматически прекратятся с момента получения каникул по мобилизации.

Кредитор должен предоставить кредитные каникулы в течение 15 дней после получения обращения.