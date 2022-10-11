Бухгалтерам и кадровикам расскажут, какие сейчас сложности с трудоустройством иностранцев

А еще работодатели могут столкнуться с трудностями : разрешения на привлечение мигрантов, не относящихся к высококвалифицированным специалистам, выдают в пределах квоты.

И дополнительными расходами : надо заплатить госпошлину за каждого привлекаемого иностранца – 10 000 руб. После этого нужно еще подать заявление в МВД на выдачу разрешения на работу для мигранта. И заплатить за это 3,5 тыс. руб.

Есть особые требования к разрешению на работу, региону трудоустройства, поездкам в командировки. Чтобы не запутаться в сложных правилах, слушайте разъяснения экспертов.

Приходите завтра на бесплатный вебинар «Основы работы кадровых и миграционных специалистов при трудоустройстве иностранных работников».

Трансляция в 15:00 мск.

Задать свои вопросы вы сможете Людмиле Бородиной, руководителю миграционного отдела МиграСтафф.