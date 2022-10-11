Вебинары для бухгалтеров

Бухгалтерам и кадровикам расскажут, какие сейчас сложности с трудоустройством иностранцев

Прием на работу временно пребывающего визового иностранца – трудоемкая для кадровика или бухгалтера процедура. Придется оформлять разрешение на привлечение и использование иностранных работников. Сама процедура может длиться до 2,5 месяцев.

Версия для печати

А еще работодатели могут столкнуться с трудностями: разрешения на привлечение мигрантов, не относящихся к высококвалифицированным специалистам, выдают в пределах квоты.

И дополнительными расходами: надо заплатить госпошлину за каждого привлекаемого иностранца – 10 000 руб. После этого нужно еще подать заявление в МВД на выдачу разрешения на работу для мигранта. И заплатить за это 3,5 тыс. руб.

Есть особые требования к разрешению на работу, региону трудоустройства, поездкам в командировки. Чтобы не запутаться в сложных правилах, слушайте разъяснения экспертов.

Приходите завтра на бесплатный вебинар «Основы работы кадровых и миграционных специалистов при трудоустройстве иностранных работников».

Трансляция в 15:00 мск.

Задать свои вопросы вы сможете Людмиле Бородиной, руководителю миграционного отдела МиграСтафф.

Не стесняйтесь! Спрашивайте.

Любые вопросы без ограничений в «Клерк.Премиум»!
Горячая линия по декларациям за 3 квартал.

Оформите сейчас со скидкой 20% от 1 653 рублей + подарок - курс повышения квалификации.

Иностранные работники

Мигранты из Беларуси — условия пребывания в России в 2022 году

При словосочетании «трудовой мигрант» перед глазами россиянина, как правило, возникает образ иностранца из азиатских стран ближнего зарубежья, таких как Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Казахстан. Однако, на работу в Россию приезжают и представители славянских народов СНГ.

Мигранты из Беларуси — условия пребывания в России в 2022 году

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Общество

Если вы проехали по платной дороге без оплаты, то получите штраф. А его размер каждый регион будет устанавливать самостоятельно

Минтранс подготовил законопроект, который вносит изменения в ст.12.21 КоАП, где установлены штрафы за проезд по платным дорогам без оплаты.

Читать еще