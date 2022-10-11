Годовой статотчет № 1-ИП (торговля) надо сдавать по новой форме

Опубликован приказ от 29.07.2022 № 534.
По годовым отчетам поменяются такие формы:
- № 1-АЭ «Сведения об административных правонарушениях в сфере экономики»;
- № 1-биржа «Сведения об объемах реализации отдельных товаров на биржах и торговых (биржевых) секциях»;
- № 1-ИП (торговля) «Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя в розничной торговле»;
- № 1-лицензия «Сведения о коммерческом обмене технологиями с зарубежными странами (партнерами)»;
- № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них».
Кроме того, поменяются и квартальные формы:
- № 1-ДА (услуги);
- № 1-конъюнктура;
- № 1-конъюнктура (опт);
- № 1-ФЦП;
- № 3-АЛК (прав);
- № 3-ТОРГ (ПМ);
- № 3-ярмарка;
- № 65-ТК;
- № 65-ЭТР.