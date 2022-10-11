⚡Росфинмониторинг внес МЕТА в перечень террористов и экстремистов

Ведомство уже обновило на своем сайте Перечень террористов и экстремистов (включенные).
Из-за признания МЕТА экстремистской организацией, в России запрещены Facebook и Instagram.
Компания МЕТА (деятельность корпорации запрещена в России как экстремистская) внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Ведомство уже обновило на своем сайте Перечень террористов и экстремистов (включенные).
Из-за признания МЕТА экстремистской организацией, в России запрещены Facebook и Instagram.
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ЦБ РФ и Центральный банк Ирана договорились интегрировать платежные системы «Мир» и «Шетаб».
Любая компания вправе воспользоваться услугами колл-центра. Гораздо проще поручить обзвон клиентов – как действующих, так и потенциальных – профессионалам. Но в каком размере можно учесть затраты на колл-центр, если компания применяет упрощенку? Расскажем в статье.
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С 10 октября стоимость логистики по модели «маркетплейс» Wildberris снизилась в 1,5 раза.
Компания МЕТА (деятельность корпорации запрещена в России как экстремистская) внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Когда компания открывает подразделение в другом регионе, то часто туда требуется отправить собственных специалистов. И даже не в командировку, а чтобы жить. Такой переезд требует солидных средств. Если компания компенсирует часть расходов, может ли она учесть их в расходах?
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