Декретный отпуск

В 2023 году при выходе в декрет работающая женщина может получить до 380 тыс. рублей

С 2023 года вырастет максимальное пособие по беременности и родам, так называемые декретные.

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Дело в том, что максимум рассчитывают от предельной базы по взносам за 2 предыдущих года. База растет ежегодно, поэтому и максимальное пособие тоже растет.

Предельная база:

  • за 2021 год — 966 000 руб.;
  • за 2022 год — 1 032 000 руб.

СДЗ = (1 032 000 + 966 000) / 730 = 2 736,99 руб.

Таким образом, максимальная сумма пособия по беременности и родам для работающих женщин в 2023 году составит:

  • если роды протекали без осложнений за 140 дней (70+70) — 383 178,60 руб.;
  • при осложненных родах за 156 дней (70+86) — 426 970,44 руб.;
  • при многоплодной беременности за 194 дня (84+110) — 530 976,06 руб.

В 2022 году максимальное пособие по беременности и родам составляет 360 164 руб. (за 140 дней), 401 325,60 руб. (за 156 дней), 499 084,40 руб. (за 194 дня).

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