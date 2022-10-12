Бюджетный учет

Изменится схема выплаты бюджетных денег россиянам за рубежом. Средства будут перечислять через рублевые корсчета

Власти пересмотрели схему финансирования посольств и представительств России за рубежом.

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Теперь деньги будут перечислять в рублях или валюте дружественных стран, пишет «РБК».

Казначейство собирается перечислять бюджетные деньги с единого казначейского счета на счета зарубежных представительств РФ, которые открыты в банках, расположенных за пределами России.

Для этого будут использовать корреспондентские счета кредитных организаций – нерезидентов, открытые в российских банках в рублях.

Закупки для таких ведомств проведут на территории России или в странах, где возможно провести расчет рублями.

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