Общество

70% употребляют или слышат мат на рабочем месте. Бухгалтеры рассказывают, как у них

Чаще всего такую ненормативную лексику используют в общении с коллегами.

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Большинство граждан сталкиваются с употреблением ненормативной лексики на работе, пишет «РБК».

Около 29% опрошенных заявили, что никогда не употребляли и не слышали на работе ненормативной лексики.

46% регулярно слышат и употребляют ее на производственных совещаниях.

45% пожаловались, что такие выражения использует начальник для общения с подчиненными.

Чаще слышат крепкие слова от мужчин, а не от женщин.

А вы, уважаемые бухгалтеры, отпускаете ли крепкое словцо, например, при составлении отчетности?

Не стесняйтесь! Спрашивайте.

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