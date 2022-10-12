70% употребляют или слышат мат на рабочем месте. Бухгалтеры рассказывают, как у них

Большинство граждан сталкиваются с употреблением ненормативной лексики на работе, пишет «РБК».

Около 29% опрошенных заявили, что никогда не употребляли и не слышали на работе ненормативной лексики.

46% регулярно слышат и употребляют ее на производственных совещаниях.

45% пожаловались, что такие выражения использует начальник для общения с подчиненными.

Чаще слышат крепкие слова от мужчин, а не от женщин.

А вы, уважаемые бухгалтеры, отпускаете ли крепкое словцо, например, при составлении отчетности?