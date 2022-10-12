ФНС выпускает 17 тыс. электронных подписей ежедневно. ИП рекомендуют оформить КЭП в октябре-ноябре

Уже более 3 млн предпринимателей получили усиленную квалифицированную электронную подпись в Удостоверяющем центре ФНС России, сообщается на сайте ведомства.
Электронные подписи, выпущенные другими удостоверяющими центрами, будут действовать до окончания их срока действия, но не позднее 31 декабря 2022.
ФНС рекомендует не откладывать получение КЭП на декабрь.
Получить КЭП можно в региональных налоговых органах, так и в отделениях доверенных лиц УЦФНС России.
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