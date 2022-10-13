Стало известно, что делать, если мобилизованному или его родственникам отказали в кредитных каникулах

Это можно сделать письменно или через интернет-приемную ЦБ.
ЦБ будет рассматривать такие обращения во всех регионах России.
Власти подписали закон о кредитных каникулах для мобилизованных и членов их семей.
Мобилизованным или их родственникам в случае отказа в предоставлении кредитных каникул нужно обратиться в Банк России.
Это можно сделать письменно или через интернет-приемную ЦБ.
ЦБ будет рассматривать такие обращения во всех регионах России.
Власти подписали закон о кредитных каникулах для мобилизованных и членов их семей.
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Когда агенты (комиссионеры) продают чужие товары, они должны указывать в кассовом чеке обязательные реквизиты, потому что их выручка – это только вознаграждение. Если реквизитов нет – всю сумма из чека налоговики посчитают выручкой агента.
При регистрации своего бренда/названия компании у будущих заявителей возникает множество волнующих их вопросов.
Вы нашли подходящего подрядчика. Что лучше: оформить ему выплату как самозанятому или физлицу по договору ГПХ? Постараемся ответить на этот вопрос. Спойлер: однозначного ответа нет.
На «Клерке» мы много говорим о том, чтобы учиться и повышать квалификацию. У многих из вас возникает вопрос: а зачем это вообще надо? Отвечаем и предлагаем высказать свое мнение в комментариях.
Имущественный вычет по НДФЛ на покупку жилья дают на сумму в 2 млн. рублей. Его можно получить по нескольким квартирам (если они дешевые). Но это правило работает только с 2014 года.
Рассматривается предложение по замене мобилизации альтернативной службой для отдельных лиц.
Статья содержит информацию про апостили, вывоз валюты, уведомления об открытии счетов и получении ВНЖ, налоговые обязательства физлиц в России, уведомления о КИК и сдачу отчетности по ней.
ФНС еще раз подтвердила, что на время службы по мобилизации у ИП не будет начисления фиксированных взносов.
Если по результатам прошлой спецоценки труда на рабочих местах установлены оптимальный и допустимый классы условий труда, их продлят на 2023 год.
В своей практике налогового консалтинга и аудита мы часто встречаемся с рисками, связанными с договорами. В данной статье расскажем, как проанализировать договор по общим условиям и избежать большого числа претензий от налоговых органов.