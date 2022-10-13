Мобилизация

Стало известно, что делать, если мобилизованному или его родственникам отказали в кредитных каникулах

Мобилизованным или их родственникам в случае отказа в предоставлении кредитных каникул нужно обратиться в Банк России.

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Это можно сделать письменно или через интернет-приемную ЦБ.

ЦБ будет рассматривать такие обращения во всех регионах России.

Власти подписали закон о кредитных каникулах для мобилизованных и членов их семей.

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