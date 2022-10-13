Число бесконтактных платежей с Mir Pay выросло в 370 раз

Число платежей в РФ с помощью сервиса Mir Pay увеличилось в 370 раз, пишет «ТАСС».

Рост был бы еще больше, если бы можно было установить такое приложение не только на смартфоны с Android, но и на iPhone.

В сентябре 89% транзакций совершили с Mir Pay, остальные 11% – Samsung Pay.

После запрета на использование Apple Pay популярность стала набирать бесконтактная оплата с помощью QR-кодов по системе СБП.

В начале сентября пользователи Mir Pay жаловались, что после очередных обновлений приложение перестало работать.