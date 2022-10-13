Ритейлы и дальше будут покупать торговые площадки западных сетей без ограничений

Послабление бббюююююююююю.хотят продлить до конца 2023 года, сообщает «ТАСС».

Сейчас для компаний, которые занимаются розничной торговлей продовольственными товарами, действует ограничение на покупку или аренду торговых площадей в одном регионе.

Доля торговой сети не должна быть больше 25% объема всех продовольственных товаров, реализованных в прошлом году в регионе.

После рассмотрения инициативы законопроект внесут в Госудуму.

Если он будет принят, то ритейлы смогут покупать торговые площади и не обращать внимание на ограничение в 25%.