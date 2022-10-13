Карьера бухгалтера

Работодатели стали реже искать бухгалтеров

Растет спрос на банковский персонал, маркетологов и сферу услуг. Все меньше ищут кадровиков, юристов и работников службы доставки.

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За прошлую неделю в сегменте бухгалтерии, финансов и аудита количество вакансий снизилось на 4%, сообщают SuperJob.

В целом за прошлый месяц в сфере бухгалтерских услуг число вакансий сократилось на 14%.

Активный рост вакансий за прошлую неделю заметен в сегменте маркетинга (+15%), банков и инвестиций (+9%), услуг и сервисного обслуживания (+8%).

Сократилось число вакансий в службах доставки (+15%), кадрах (-10%) и юриспруденции (-10%).

А на Бух.джобеспрос на бухгалтеров не снижается, и всегда можно найти интересные предложения.

Не стесняйтесь! Спрашивайте.

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