Работодатели стали реже искать бухгалтеров

За прошлую неделю в сегменте бухгалтерии, финансов и аудита количество вакансий снизилось на 4%, сообщают SuperJob.

В целом за прошлый месяц в сфере бухгалтерских услуг число вакансий сократилось на 14%.

Активный рост вакансий за прошлую неделю заметен в сегменте маркетинга (+15%), банков и инвестиций (+9%), услуг и сервисного обслуживания (+8%).

Сократилось число вакансий в службах доставки (+15%), кадрах (-10%) и юриспруденции (-10%).

А на Бух.джобеспрос на бухгалтеров не снижается, и всегда можно найти интересные предложения.