Общество

35 млрд рублей выделило Правительство на поддержку семей с детьми дополнительно

Ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей могут достигать 100% регионального прожиточного минимума.

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Для ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей Правительство выделило дополнительно 29 млрд руб., сообщается в официальном Telegram-канале Правительства.

Размер пособия может составлять 50,75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей.

Для ежемесячных выплат многодетным семьям, которые нуждаются в поддержке, дополнительно выделят 6 млрд руб.

Размер такого пособия равен прожиточному минимуму на детей в регионе.

Предоставляют семьям после рождения третьего и последующего ребенка, пока ему не исполнится три года.

Кстати, минимальное пособие по уходу за ребенком вырастет до 8 629 рублей.

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