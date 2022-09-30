Детские пособия

Минимальное пособие по уходу за ребенком вырастет до 8 629 рублей

С 1 февраля 2023 года на 12,4% проиндексируют пособие на рождение ребенка и пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.

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Новый размеры пособий с 1 февраля 2023 года:

  • пособие на рождение ребенка — 23 011 рублей;
  • минимальное пособие по уходу за ребенком — 8 629 рублей;
  • максимальное пособие по уходу за ребенком — 33 281 рубль.

Размер пособия по уходу за ребенком для работающих составляет 40% среднего заработка за предыдущие 2 года, но не меньше 8 629 руб. и не больше 33 281 руб.

Подать заявление необходимо до 2-летия ребенка — деньги выплатят за весь период отпуска по уходу независимо от даты подачи заявления, поясняет Минтруд.

Что касается пособия на рождение, то его назначают в проактивном порядке без заявления.

Кстати, наши читатели рассказывают, что им приходят из ФСС запросы на выплату пособий на рождение детей, которые уже взрослые.

ФСС объясняет это тем, что после загрузки базы ЗАГС полетели запросы по всем детям, не взирая на их возраст.

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Детские пособия

Расчетный период для универсального пособия будет не такой, как для пособий на детей до 3 и до 17 лет

С 2023 года вместо пособий на детей до 3 лет, на детей с 3 до 7 лет, на детей с 8 до 17 лет, для беременных будет одно универсальное пособие. Расчетный период по нему – 12 месяцев, предшествующие 1 месяцу перед месяцем подачи заявления.

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