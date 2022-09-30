Минимальное пособие по уходу за ребенком вырастет до 8 629 рублей

Новый размеры пособий с 1 февраля 2023 года:

пособие на рождение ребенка — 23 011 рублей;

минимальное пособие по уходу за ребенком — 8 629 рублей;

максимальное пособие по уходу за ребенком — 33 281 рубль.

Размер пособия по уходу за ребенком для работающих составляет 40% среднего заработка за предыдущие 2 года, но не меньше 8 629 руб. и не больше 33 281 руб.

Подать заявление необходимо до 2-летия ребенка — деньги выплатят за весь период отпуска по уходу независимо от даты подачи заявления, поясняет Минтруд.

Что касается пособия на рождение, то его назначают в проактивном порядке без заявления.

Кстати, наши читатели рассказывают, что им приходят из ФСС запросы на выплату пособий на рождение детей, которые уже взрослые.

ФСС объясняет это тем, что после загрузки базы ЗАГС полетели запросы по всем детям, не взирая на их возраст.