📄 ИП объяснили, как передать дела своей компании другому человеку. Что принести и в какие инстанции

Эти правила подойдут не только для мобилизованных предпринимателей или руководителей, но и для тех, кто уехал и предпочитает вести бизнес удаленно.

1. Прийти к нотариусу.

Нужно оформить доверенность на выбранного человека. Это может быть сотрудник компании или любое другое лицо.

2. Не забыть про документы.

Самое необходимое – это паспорт. В зависимости от типа доверенности могут понадобиться и другие документы – СНИЛС, ИНН, выписка из ЕГРЮЛ за последние 30 дней. Полный список лучше уточнить у нотариуса перед визитом.

3. Описать подробности. В доверенности важно указать, что предприниматель передает другому человеку право на управление компанией или ведение дел.

Отдельно стоит прописать право на сдачу отчетности в налоговую, право подписывать документы в рамках трудовых отношений и другие документы, а также полномочия представлять интересы ИП или компании в суде. Это может быть несколько отдельных доверенностей.

4. Подумать о деньгах и кредитах. Стоит также позаботиться о доступе доверенного лица к расчетному счету в банке – ИП или компании. Для этого подойдет генеральная доверенность: важно указать в ней, какие именно банковские операции руководитель позволяет вести от своего имени. Например, оформление или рефинансирование кредита.

5. Указать сроки. По общему правилу доверенность действует один год. Но можно прописать любые сроки – ограничения по длительности у доверенностей нет.

Напомним про проект, который предусматривает срок в семь дней для передачи дел в случае мобилизации собственника бизнеса.