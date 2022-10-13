Пенсии

Пенсию и пособия наличными будет разносить только «Почта России». Остальных доставщиков отменят

Госдума рассмотрит законопроект об исключительном праве «Почты России» на доставку пенсий.

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Сегодня 11,9 млн человек получают пенсию наличными, а не через банк.

Почта обслуживает 10,4 млн (87 %). 1,5 млн пенсионеров деньги приносят альтернативные доставщики.

«…забирающие самые выгодные участки работы: в крупных городах, где минимальные трудозатраты. Ведь одно дело – разнести пенсии в мегаполисе и совсем другое – доставить в далекие деревни и села», – пояснил один из авторов проекта Александр Хинштейн.

По словам парламентария, 90 % всех «альтернативщиков» – это ООО с уставным капиталом до 10 тыс. руб., что создает серьезные риски. Практика показывает, что они отказываются от доставки денег при возникновении ЧС.

Еще авторы законопроекта подсчитали, что поправки снизят трудозатраты почты.

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