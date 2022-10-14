Расчетный счет

😡 Разгневанные бухгалтеры строят план мести из-за 1 рубля, поступившего на счет

Недавно некоторые компании столкнулись с неожиданной ситуацией – на расчетный счет поступил 1 рубль от некой фирмы «Репутация» с назначением платежа «курс по проверке контрагентов». Бухгалтеры этот рекламный креатив не заценили. Плательщик извиняется

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😡 Разгневанные бухгалтеры строят план мести из-за 1 рубля, поступившего на счет
Karolina Grabowska/pexels

Своим возмущением коллеги делятся в нашем форуме.

Во-первых, компания может быть нулевая и сдает единую упрощенную декларацию вместо НДС. А движение по счету ее этого права лишает.

Во-вторых, бухгалтеры испугались, что это может быть мошенничество. Коллеги строят теории заговора и делятся опасениями.

В-третьих, для многих это дело принципа — вернуть злополучный рубль, чтобы не было кредиторки.

Кстати, чтобы вернуть назад 1 рубль, надо заплатить банку комиссию в 30 рублей. Это тоже возмущает коллег. Кое-кто даже потребовал эти деньги с «Репутации».

Коллеги даже придумали план мести — отправить это рубль не со счета компании, а с карты физлица, чтобы фирма «на том конце провода» суетилась насчет применения ККТ.

Еще бухгалтеры недоумевают по поводу того, откуда та фирма взяла их банковские реквизиты.

Впрочем, никакого мошенничества тут нет, пояснил представитель «Репутации», который подключился к обсуждению в форуме. Он принес извинения и обещал компенсировать расходы всем, кто понес затраты по возврату рубля.

Он рассказал, что им звонили многие получатели и совсем не стеснялись в выражениях.

Более того, компания в разделе «Трибуна» на нашем сайте рассказала об этой истории и даже привела сканы возвратных платежек, где в назначении платежа свой креатив проявили уже получатели этого злополучного рубля. Все свое возмущение и негативные эмоции бухгалтеры выразили в поле 24 платежного поручения. Смотрите сами. Как говорится, без комментариев.

Не стесняйтесь! Спрашивайте.

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Расчетный счет

😡 Разгневанные бухгалтеры строят план мести из-за 1 рубля, поступившего на счет

Недавно некоторые компании столкнулись с неожиданной ситуацией – на расчетный счет поступил 1 рубль от некой фирмы «Репутация» с назначением платежа «курс по проверке контрагентов». Бухгалтеры этот рекламный креатив не заценили. Плательщик извиняется

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