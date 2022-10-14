CRM

🖥️ Бухгалтерам расскажут, почему сейчас не ведут клиентскую базу на коленке и на сколько автоматизация увеличивает стоимость бизнеса

Собранная и оцифрованная клиентская база добавляет от 20% стоимости бизнесу. Она упрощает работу, помогает развивать компанию.

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Клиентская база, занесенная в программу, обезопасит компанию от кражи уходящими работниками. А еще можно ведь хранить не только действующих клиентов, но и потенциальных. Отправлять для них электронные и смс рассылки. Да и контролировать результаты всегда проще, когда информация систематизирована, а клиенты сегментированы.

Как управлять клиентами на примере Битрикс24 расскажем на вебинаре.

Вебинар пройдет сегодня в 15:00 мск

Что вас ждет:

  • Покажут связь карточки компании и контакта;
  • Узнаете возможности коммуникации из одного окна: почта, телефон, мессенджер;
  • Научитесь интегрировать почту и письмо от клиента с карточкой компании;
  • Увидите возможность сегментации клиентов;
  • Расскажем, как делать емейл и смс рассылки.

Проведет вебинр Анна Мосина, генеральный директор аутсорсингой компании Бухгалтерия-Сервис. Записывайтесь уже сейчас.

 

Не стесняйтесь! Спрашивайте.

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