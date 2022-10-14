🖥️ Бухгалтерам расскажут, почему сейчас не ведут клиентскую базу на коленке и на сколько автоматизация увеличивает стоимость бизнеса

Клиентская база, занесенная в программу, обезопасит компанию от кражи уходящими работниками. А еще можно ведь хранить не только действующих клиентов, но и потенциальных. Отправлять для них электронные и смс рассылки. Да и контролировать результаты всегда проще, когда информация систематизирована, а клиенты сегментированы.
Как управлять клиентами на примере Битрикс24 расскажем на вебинаре.
Вебинар пройдет сегодня в 15:00 мск
Что вас ждет:
- Покажут связь карточки компании и контакта;
- Узнаете возможности коммуникации из одного окна: почта, телефон, мессенджер;
- Научитесь интегрировать почту и письмо от клиента с карточкой компании;
- Увидите возможность сегментации клиентов;
- Расскажем, как делать емейл и смс рассылки.
Проведет вебинр Анна Мосина, генеральный директор аутсорсингой компании Бухгалтерия-Сервис. Записывайтесь уже сейчас.