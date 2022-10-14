Экономика России

В России появятся три новые особые экономические зоны

Особые экономические зоны промышленного типа появятся в Чувашской, Волгоградской и Кемеровской областях.

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Правительственная рабочая группа согласовала создание в России трех новых особых экономических зон (ОЭЗ), пишет «ТАСС».

15 из 45 существующих ОЭЗ были созданы последние два года.

За первые 6 месяцев 2022 года зафиксировано 77 новых резидентов.

В Чувашии запланировано строительство мясокомбината, создание предприятий по выпуску древосноволокнистых плит, хлебобулочных, кондитерских изделий. Планируется создать около 1 тыс. рабочих мест.

На территории ОЭЗ «Химпром» в Волгограде планируется создать более 800 рабочих мест и реализовать проекты по строительству завода, производящих метанол, а также организовать производство биопротеинов, химических средств защиты растений и уксусной кислоты.

Резидентами ОЭЗ «Кузбасс» планируется создать около 1,2 тыс. рабочих мест. Запланированы проекты по производству извести, минеральных удобрений, продуктов переработки зерна амаранта, а также медицинской мебели и продуктов питания.

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