Компания Danone выходит из российского бизнеса. Это сохранит 10 тыс. рабочих мест

Danone считает, что это лучший вариант для обеспечения непрерывности бизнеса и сохранения рабочих мест в России, пишет «Ъ».
В России компания представлена брендами «Простоквашино», «Активиа», Actimel, «Растишка», «Даниссимо», Danone, «Bio Баланс», «Актуаль», «Смешарики», Alpro, Bebelac, «Тёма», Nutrilon, «Малютка», Evian.
На территории России 18 предприятий, выпускающих продукцию Danone.
На них работает больше 10 тыс. человек.
В начале марта все инвестиционные проекты в России приостановили.
Компания обещала сохранить производство молочной продукции и детского питания.