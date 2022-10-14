Зарплата

❗ В Санкт-Петербурге повысили минимальную зарплату до 23 500 рублей

С 1 октября 2022 года минимальная зарплата в Санкт-Петербурге увеличилась на 2 тысячи и составила 23 500 рублей.

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Региональное соглашение о минимальной зарплате на 2022-2023 годы подписали губернатор Александр Беглов, президент «Союза промышленников и предпринимателей Санкт‑Петербурга» Анатолий Турчак и глава «Ленинградской Федерации профсоюзов» Владимир Дербин.

Об этом сообщает администрация города.

Новая минималка на 33% превысит прожиточный минимум для трудоспособного населения, который в 2022 году в Петербурге составляет 15 779 рублей.

Губернатор отметил, что средняя номинальная заработная плата за январь-июль 2022 года в Петербурге составила 82 153 рублей.

 

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