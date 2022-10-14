Бывший гендиректор МегаФона купил Авито за 151 млрд рублей

Владелец Kismet Capital Group, он же бывший гендиректор МегаФона Иван Таврин купил у голландцев площадку за 151 млрд руб.
Об этом объявила компания Naspers, материнская компания бывших владельцев «Авито».
Иван Таврин купил у голландцев площадку для размещения объявлений частных лиц.
Владелец Kismet Capital Group, он же бывший гендиректор МегаФона Иван Таврин купил у голландцев площадку за 151 млрд руб.
Об этом объявила компания Naspers, материнская компания бывших владельцев «Авито».
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