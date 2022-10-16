Вебинары для бухгалтеров

🔔 Проверьте, все ли изменения вы учли в декларации по НДС за квартал

Приглашаем вас на бесплатный вебинар «НДС: проверяем декларацию за 3 квартал».

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Вебинар пройдет  завтра в 15:00 мск.

Разберем, на что важно обратить внимание при сдаче декларации по НДС, в какие сроки нужно отчитаться и что включает в себя декларация.

В программе:

  • Изменения и важные вопросы с учетом разъяснений ФНС;
  • Сложные и спорные вопросы формирования налоговой базы: длящиеся отгрузки, даты реализации, нюансы формулировок договора и НДС – последствия;
  • Льготы для общепита: новые разъяснения Минфина;
  • Передача интеллектуальных прав по франшизе: что важно учесть;
  • Условия применения ставки 0% для гостиниц и туриндустрии;
  • Приобретение услуг в электронной форме у иностранных контрагентов.

Записаться рекомендуем прямо сейчас, чтобы мы успели прислать ссылку на трансляцию.

Не стесняйтесь! Спрашивайте.

Любые вопросы без ограничений в «Клерк.Премиум»!
Горячая линия по декларациям за 3 квартал.

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