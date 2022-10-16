🔔 Проверьте, все ли изменения вы учли в декларации по НДС за квартал

Вебинар пройдет завтра в 15:00 мск.
Разберем, на что важно обратить внимание при сдаче декларации по НДС, в какие сроки нужно отчитаться и что включает в себя декларация.
В программе:
- Изменения и важные вопросы с учетом разъяснений ФНС;
- Сложные и спорные вопросы формирования налоговой базы: длящиеся отгрузки, даты реализации, нюансы формулировок договора и НДС – последствия;
- Льготы для общепита: новые разъяснения Минфина;
- Передача интеллектуальных прав по франшизе: что важно учесть;
- Условия применения ставки 0% для гостиниц и туриндустрии;
- Приобретение услуг в электронной форме у иностранных контрагентов.
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