🔔 Проверьте, все ли изменения вы учли в декларации по НДС за квартал

Вебинар пройдет завтра в 15:00 мск.

Разберем, на что важно обратить внимание при сдаче декларации по НДС, в какие сроки нужно отчитаться и что включает в себя декларация.

В программе:

Изменения и важные вопросы с учетом разъяснений ФНС;

Сложные и спорные вопросы формирования налоговой базы: длящиеся отгрузки, даты реализации, нюансы формулировок договора и НДС – последствия ;

; Льготы для общепита: новые разъяснения Минфина ;

; Передача интеллектуальных прав по франшизе: что важно учесть;

Условия применения ставки 0% для гостиниц и туриндустрии;

для гостиниц и туриндустрии; Приобретение услуг в электронной форме у иностранных контрагентов.

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