«1С-Рарус: Бухгалтерия для НКО» прошел очередную сертификацию. Теперь можно делать рассылки для клиентов

И получил статус «Совместимо». Это значит, что продукт прошел тщательное тестирование на корректность и возможность совмещенной работы с системой «1С: Предприятие».

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«1С-Рарус: Бухгалтерия для некоммерческой организации 5» позволяет автоматизировать деятельность НКО различного типа, сообщают «CNews».

Больше всего НКО в социальном обслуживании, здравоохранении, спорте, благотворительности.

Программа «1С-Рарус: Бухгалтерия для НКО» может:

  • вести учет целевого финансирования, взносов и затрат;
  • вести списки источников НКО;
  • вести раздельный учет уставной и приносящей доход деятельности;
  • учет материальных и нематериальных активов;
  • формировать отчетность.

Также можно делать информационные рассылки для клиентов через СМС-уведомления прямо из программы.

Не стесняйтесь! Спрашивайте.

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