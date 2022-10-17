«1С-Рарус: Бухгалтерия для НКО» прошел очередную сертификацию. Теперь можно делать рассылки для клиентов

«1С-Рарус: Бухгалтерия для некоммерческой организации 5» позволяет автоматизировать деятельность НКО различного типа, сообщают «CNews».
Больше всего НКО в социальном обслуживании, здравоохранении, спорте, благотворительности.
Программа «1С-Рарус: Бухгалтерия для НКО» может:
- вести учет целевого финансирования, взносов и затрат;
- вести списки источников НКО;
- вести раздельный учет уставной и приносящей доход деятельности;
- учет материальных и нематериальных активов;
- формировать отчетность.
Также можно делать информационные рассылки для клиентов через СМС-уведомления прямо из программы.