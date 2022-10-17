Бухгалтеры боятся экономить. Завтра вам расскажем, какие схемы сейчас привлекают меньше внимания налоговиков

18 октября в 11:00 мск пройдет вебинар о спорах с ФНС.
Возможностей налоговой оптимизации все меньше, но бизнес должен оставаться маржинальным. Есть еще методы экономии, которые прошли проверку судами. Узнайте про них завтра.
Вебинар проведет Иван Кузнецов, в представлении не нуждается.
Разберем:
- Структурирование бизнеса с использованием налоговых льгот (IT, ТОСЭР, отраслевые и региональные льготы и т.д.).
- Нетиповые способы оптимизации налога на прибыль.
- Низконалоговые способы передачи активов.
- Получение собственниками бизнеса подтвержденного дохода.
- Оптимизация зарплатных налогов.
Записаться лучше сейчас, чтобы не пропустить начало трансляции.