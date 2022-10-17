Вебинары для бухгалтеров

Бухгалтеры боятся экономить. Завтра вам расскажем, какие схемы сейчас привлекают меньше внимания налоговиков

Оптимизировать зарплатные налоги, налог на прибыль и доходы собственников по-прежнему можно.

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18 октября в 11:00 мск пройдет вебинар о спорах с ФНС.

Возможностей налоговой оптимизации все меньше, но бизнес должен оставаться маржинальным. Есть еще методы экономии, которые прошли проверку судами. Узнайте про них завтра.

Вебинар проведет Иван Кузнецов, в представлении не нуждается.

Разберем:

  1. Структурирование бизнеса с использованием налоговых льгот (IT, ТОСЭР, отраслевые и региональные льготы и т.д.).
  2. Нетиповые способы оптимизации налога на прибыль.
  3. Низконалоговые способы передачи активов.
  4. Получение собственниками бизнеса подтвержденного дохода.
  5. Оптимизация зарплатных налогов.

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