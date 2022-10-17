Бухгалтеры боятся экономить. Завтра вам расскажем, какие схемы сейчас привлекают меньше внимания налоговиков

18 октября в 11:00 мск пройдет вебинар о спорах с ФНС.

Возможностей налоговой оптимизации все меньше, но бизнес должен оставаться маржинальным. Есть еще методы экономии, которые прошли проверку судами. Узнайте про них завтра.

Вебинар проведет Иван Кузнецов, в представлении не нуждается.

Разберем:

Структурирование бизнеса с использованием налоговых льгот (IT, ТОСЭР, отраслевые и региональные льготы и т.д.). Нетиповые способы оптимизации налога на прибыль. Низконалоговые способы передачи активов. Получение собственниками бизнеса подтвержденного дохода. Оптимизация зарплатных налогов.

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