⚡ В законе пропишут статус добровольца: права, выплаты, медпомощь

Законопроект одобрен комитетом Госдумы по обороне, пишет канал «Раньше всех.Ну почти».
Добровольческие формирования могут создаваться министерством обороны РФ по решению президента РФ.
Задачи – выполнять задачи, возложенные на Вооруженные силы РФ:
- в период мобилизации;
- действия военного положения;
- в военное время;
- при возникновении вооруженных конфликтов;
- при проведении контртеррористических операций;
- при использовании вооруженных сил РФ за пределами РФ.
Поправки также определяют порядок вступления граждан в добровольческие формирования и исключения из них.
Кроме того, поправки определяют:
- статус добровольцев;
- порядок обеспечения их вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами;
- порядок выплаты добровольцам денежного содержания и других выплат, продовольственного, вещевого военных видов обеспечения;
- порядок оказания медицинской помощи.
В состав добровольческих формирований, согласно поправкам, входят граждане РФ, добровольно поступившие в добровольческие формирования, а также могут входить военнослужащие, направленные в них министерством обороны РФ.
Гражданин РФ может стать добровольцем, если заключит контракт.
На добровольцев будет распространяться статус военнослужащих по контракту.