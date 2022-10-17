Мобилизация

⚡ В законе пропишут статус добровольца: права, выплаты, медпомощь

В Госдуму внесены поправки, впервые прописывающие в законах РФ статус добровольцев, их права, порядок выплат денежного содержания и другие вопросы.

Версия для печати

Законопроект одобрен комитетом Госдумы по обороне, пишет канал «Раньше всех.Ну почти».

Добровольческие формирования могут создаваться министерством обороны РФ по решению президента РФ. 

Задачи – выполнять задачи, возложенные на Вооруженные силы РФ:

  • в период мобилизации;
  • действия военного положения;
  • в военное время;
  • при возникновении вооруженных конфликтов;
  • при проведении контртеррористических операций;
  • при использовании вооруженных сил РФ за пределами РФ.

Поправки также определяют порядок вступления граждан в добровольческие формирования и исключения из них.

Кроме того, поправки определяют:

  • статус добровольцев;
  • порядок обеспечения их вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами;
  • порядок выплаты добровольцам денежного содержания и других выплат, продовольственного, вещевого военных видов обеспечения;
  • порядок оказания медицинской помощи.

В состав добровольческих формирований, согласно поправкам, входят граждане РФ, добровольно поступившие в добровольческие формирования, а также могут входить военнослужащие, направленные в них министерством обороны РФ.

Гражданин РФ может стать добровольцем, если заключит контракт.

На добровольцев будет распространяться статус военнослужащих по контракту.

Подпишитесь на «Клерк.Премиум»!

Незаменимая и полная информация за смешные деньги!

• Бесплатные вебинары по горячим темам
• Консультации по любым вопросам в день обращения
• Доступ к разборам новых правил и законов
• Курсы повышения квалификации с огромной выгодой

Оставьте заявку сейчас, чтобы получить персональную скидку.

Саморазвитие

Где Конфуций, а где современный консалтинг

По его собственным словам, он не отказывал в наставлении никому, кто являлся к нему со связкой валяного мяса (современный вариант, так популярных бизнес консультантов). Со своих слушателей брал скромную плату, а впоследствии стал жить на средства нескольких богатых учеников, предоставивших ему помещение для школы.

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Иностранные работники

Самые горячие вопросы про работу с иностранными работниками

В случае приема на работу иностранных граждан любая организация должна соблюдать миграционное законодательство. Незаконный прием на работу грозит большими штрафами для работодателя. Собрали топ вопросов по работе с иностранными гражданами.

Самые горячие вопросы про работу с иностранными работниками
Читать еще