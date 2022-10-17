⚡ В законе пропишут статус добровольца: права, выплаты, медпомощь

Законопроект одобрен комитетом Госдумы по обороне, пишет канал «Раньше всех.Ну почти».

Добровольческие формирования могут создаваться министерством обороны РФ по решению президента РФ.

Задачи – выполнять задачи, возложенные на Вооруженные силы РФ:

в период мобилизации;

действия военного положения;

в военное время;

при возникновении вооруженных конфликтов;

при проведении контртеррористических операций;

при использовании вооруженных сил РФ за пределами РФ.

Поправки также определяют порядок вступления граждан в добровольческие формирования и исключения из них.

Кроме того, поправки определяют:

статус добровольцев;

порядок обеспечения их вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами;

порядок выплаты добровольцам денежного содержания и других выплат, продовольственного, вещевого военных видов обеспечения;

порядок оказания медицинской помощи.

В состав добровольческих формирований, согласно поправкам, входят граждане РФ, добровольно поступившие в добровольческие формирования, а также могут входить военнослужащие, направленные в них министерством обороны РФ.

Гражданин РФ может стать добровольцем, если заключит контракт.

На добровольцев будет распространяться статус военнослужащих по контракту.