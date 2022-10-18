Чтобы получить шенгенскую визу в Германию, нужно предоставить выписку со счета в европейском банке

Обновленные правила получения шенгенской визы сроком до 90 дней для посещения Германии размещены на сайте VisaMetric.
Это единственный на сегодня визовый центр в России, который аккредитован Германией для оказания услуг при оформлении визовых документов.
К россиянам теперь предъявляют более жесткие требования:
- Наличие финансовых средств на время пребывания в Германии. Необходимо предоставить актуальную выписку из европейского банка на имя того, кто подает заявление на визу.
- Страховка должна быть выдана только компанией из стран ЕС, действовать на всей территории Шенгенской зоны в течение всего срока пребывания.
- Нужно подтвердить, что у вас есть обратные билеты и оплачен весь период пребывания в стране.