Общество

Чтобы получить шенгенскую визу в Германию, нужно предоставить выписку со счета в европейском банке

Кроме этого, желающий оформить визу должен предоставить страховку, которую получил в одной из стран ЕС.

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Обновленные правила получения шенгенской визы сроком до 90 дней для посещения Германии размещены на сайте VisaMetric.

Это единственный на сегодня визовый центр в России, который аккредитован Германией для оказания услуг при оформлении визовых документов.

К россиянам теперь предъявляют более жесткие требования:

  1. Наличие финансовых средств на время пребывания в Германии. Необходимо предоставить актуальную выписку из европейского банка на имя того, кто подает заявление на визу.
  2. Страховка должна быть выдана только компанией из стран ЕС, действовать на всей территории Шенгенской зоны в течение всего срока пребывания.
  3. Нужно подтвердить, что у вас есть обратные билеты и оплачен весь период пребывания в стране.

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