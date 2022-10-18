Чтобы получить шенгенскую визу в Германию, нужно предоставить выписку со счета в европейском банке

Обновленные правила получения шенгенской визы сроком до 90 дней для посещения Германии размещены на сайте VisaMetric.

Это единственный на сегодня визовый центр в России, который аккредитован Германией для оказания услуг при оформлении визовых документов.

К россиянам теперь предъявляют более жесткие требования: