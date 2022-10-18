Регистрация и ликвидация бизнеса

Мобилизованным бизнесменам дадут 7 дней на решение вопросов с бизнесом. Проект принят в первом чтении

ИП, учредителям компаний и директорам, которые одновременно являются единственными учредителями дадут 7 суток для решения организационных вопросов, связанных с дальнейшей предпринимательской деятельностью, в том числе через доверенных лиц.

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Законопроект с такой нормой принят сегодня в первом чтении.

Кроме того, для этой категории мобилизованных отменяют запрет на бизнес (такой запрет сейчас есть для военнослужащих).

Пока мобилизованные служат, их бизнес будут вести доверенные лица.

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Регистрация и ликвидация бизнеса

Мобилизованным бизнесменам дадут 7 дней на решение вопросов с бизнесом. Проект принят в первом чтении

ИП, учредителям компаний и директорам, которые одновременно являются единственными учредителями дадут 7 суток для решения организационных вопросов, связанных с дальнейшей предпринимательской деятельностью, в том числе через доверенных лиц.

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