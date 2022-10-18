Мобилизованным бизнесменам дадут 7 дней на решение вопросов с бизнесом. Проект принят в первом чтении

Законопроект с такой нормой принят сегодня в первом чтении.
Кроме того, для этой категории мобилизованных отменяют запрет на бизнес (такой запрет сейчас есть для военнослужащих).
Пока мобилизованные служат, их бизнес будут вести доверенные лица.
ИП, учредителям компаний и директорам, которые одновременно являются единственными учредителями дадут 7 суток для решения организационных вопросов, связанных с дальнейшей предпринимательской деятельностью, в том числе через доверенных лиц.
Законопроект с такой нормой принят сегодня в первом чтении.
Кроме того, для этой категории мобилизованных отменяют запрет на бизнес (такой запрет сейчас есть для военнослужащих).
Пока мобилизованные служат, их бизнес будут вести доверенные лица.
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ИП, учредителям компаний и директорам, которые одновременно являются единственными учредителями дадут 7 суток для решения организационных вопросов, связанных с дальнейшей предпринимательской деятельностью, в том числе через доверенных лиц.
С 1 января 2023 года введут универсальное пособие для беременных женщин и граждан, имеющих детей до 17 лет. Величина пособия будет зависеть от дефицита дохода семьи и составлять 50 %, 75 % или 100 % регионального прожиточного минимума для детей.
Срок сдачи РСВ за 9 месяцев 2022 года – до 30 октября. Но если компания в октябре подает заявку на аккредитацию, сдать отчет надо пораньше. Сначала РСВ – потом аккредитация.
Пришло письмо из налоговой инспекции о взаимоотношениях с самозанятыми? Расскажем что делать.
В этот раз мы не будем говорить о черных схемах, штрафах и уголовках. Это статья о схемах, которые позволят компании легально сэкономить. Берите ручку и записывайте.
Решение о приостановке приема карт «МИР» в киргизских банках вступило в силу с 17 октября.
После ухода из России зарубежных брендов одежды в фэшн-ритейле случилось много чего. Например, мы присмотрелись и узнали, кто притворялся зарубежным, будучи на самом деле отечественным: Finn Flare, Oodji, O’stin, Sela… Однако, некоторые нероссийские бренды тоже пока работают - по разным причинам. Куда идти человеку, покупавшему вещи в Zara?
Если сотрудник заболел в отпуске без содержания, больничный в этот период не оплачивают. После окончания отпуска оплата начнется (если больничный еще продолжается).
В 2022 году поменяли правила расчета транспортного налога на дорогие авто. Отменили коэффициенты 1,1 и 2. Оставили только коэффициент 3. Его применяют к авто стоимостью от 10 млн рублей. Но физлица ощутят эти поправки только в 2023 году.
Призывать больше чем 300 тыс. человек не собираются. Регионам не будут давать новые мобилизационные задания.