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Ритейлеры ищут склады в странах бывшего СССР

Спрос на логистические парки в постсоветском пространстве растет. В Казахстане уже закончились площади.

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Развитие параллельного импорта, санкции и изменение логистических маршрутов заставили российских ритейлеров искать новые склады, пишет «Ъ».

Спрос на склады в странах СНГ с начала года вырос почти на треть.

Ключевой точкой является Казахстан, там уже ощутили дефицит складских помещений.

Пока речь идет о небольших складах площадью до 10 тыс. кв.м.

Wildberries, к примеру, планирует наращивать складские пространства в Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии. Хотя параллельно строится крупный логистический центр в Удмуртии.

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