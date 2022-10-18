Ритейлеры ищут склады в странах бывшего СССР

Развитие параллельного импорта, санкции и изменение логистических маршрутов заставили российских ритейлеров искать новые склады, пишет «Ъ».

Спрос на склады в странах СНГ с начала года вырос почти на треть.

Ключевой точкой является Казахстан, там уже ощутили дефицит складских помещений.

Пока речь идет о небольших складах площадью до 10 тыс. кв.м.

Wildberries, к примеру, планирует наращивать складские пространства в Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии. Хотя параллельно строится крупный логистический центр в Удмуртии.