Бухгалтерам расскажут, как работать с архивом в 2023 году: автоматизация, хранение уничтожение

Приходите на вебинар 31 октября 11:00 мск
Вам расскажут о программе по хранению и уничтожению документов. А также о том, какие последствия вас ждут, если неправильно хранить документы и не предоставить их контролирующим организациям.
Разберем:
- Обязаны ли коммерческие организации создавать свой архив.
- Очень кратко об основных нормативных актах в области архивного дела.
- Нужно ли создавать экспертную комиссию, и как не стать жертвой обстоятельств.
- Основные риски при работе с документами и как их минимизировать.
- В каких случаях нужны оригиналы документов, а в каких достаточно копий.
- Какие документы и как правильно уничтожать в 2023 г.
Кому понадобится, организатор направит стандартную форму акта о выделении дел к уничтожению.
Всем участникам – график документооборота на 2023 год в учетной политике.
Записывайтесь сегодня, тогда мы сможем заранее вам напомнить о начале мероприятия.