Бухгалтерам расскажут, как работать с архивом в 2023 году: автоматизация, хранение уничтожение

Приходите на вебинар 31 октября 11:00 мск

Вам расскажут о программе по хранению и уничтожению документов. А также о том, какие последствия вас ждут, если неправильно хранить документы и не предоставить их контролирующим организациям.

Разберем:

Обязаны ли коммерческие организации создавать свой архив .

. Очень кратко об основных нормативных актах в области архивного дела.

Нужно ли создавать экспертную комиссию , и как не стать жертвой обстоятельств.

, и как не стать жертвой обстоятельств. Основные риски при работе с документами и как их минимизировать.

В каких случаях нужны оригиналы документов , а в каких достаточно копий.

, а в каких достаточно копий. Какие документы и как правильно уничтожать в 2023 г.

Кому понадобится, организатор направит стандартную форму акта о выделении дел к уничтожению.

Всем участникам – график документооборота на 2023 год в учетной политике.

Записывайтесь сегодня, тогда мы сможем заранее вам напомнить о начале мероприятия.