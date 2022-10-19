Маркетплейсы

Минцифры запустило маркетплейс российского ПО – Russoft.ru

На портале Russoft.ru собраны отечественные программные продукты, представленные на рынке и включенные в реестр российского ПО. Правообладатели, чтобы разместить решение на маркетплейсе, заявляют на Госуслугах.

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Russoft.ru – это удобная площадка для взаимодействия разработчиков и заказчиков ПО. Сейчас на маркетплейсе уже более 1 тыс. решений.

На страницах продуктов описаны их основные характеристики:

  • функционал;
  • стоимость;
  • совместимость с операционными системами;
  •  зарубежные аналоги, которые может заместить ПО.

Удобная навигация позволяет заказчику выбрать продукт:

  • по категории: средства разработки, системное ПО, информационная безопасность и другие;
  • по отрасли применения: образование, промышленность, финансы и другие;

Скоро функционал Russoft.ru дополнят еще. Появятся рейтинги продуктов и можно будет оставлять отзывы.

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