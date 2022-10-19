Минцифры запустило маркетплейс российского ПО – Russoft.ru

Russoft.ru – это удобная площадка для взаимодействия разработчиков и заказчиков ПО. Сейчас на маркетплейсе уже более 1 тыс. решений.

На страницах продуктов описаны их основные характеристики:

функционал;

стоимость;

совместимость с операционными системами;

зарубежные аналоги, которые может заместить ПО.

Удобная навигация позволяет заказчику выбрать продукт:

по категории: средства разработки, системное ПО, информационная безопасность и другие;

по отрасли применения: образование, промышленность, финансы и другие;

Скоро функционал Russoft.ru дополнят еще. Появятся рейтинги продуктов и можно будет оставлять отзывы.