Минцифры запустило маркетплейс российского ПО – Russoft.ru

Russoft.ru – это удобная площадка для взаимодействия разработчиков и заказчиков ПО. Сейчас на маркетплейсе уже более 1 тыс. решений.
На страницах продуктов описаны их основные характеристики:
- функционал;
- стоимость;
- совместимость с операционными системами;
- зарубежные аналоги, которые может заместить ПО.
Удобная навигация позволяет заказчику выбрать продукт:
- по категории: средства разработки, системное ПО, информационная безопасность и другие;
- по отрасли применения: образование, промышленность, финансы и другие;
Скоро функционал Russoft.ru дополнят еще. Появятся рейтинги продуктов и можно будет оставлять отзывы.