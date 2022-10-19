Мобилизация

⚡ В семи регионах России ввели средний уровень реагирования

Президент ввел средний уровень реагирования на территории Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополе.

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Указ президента от 19.10.2022 № 757 опубликован на официальном портале.

В рамках особого режима главы этих регионов получат полномочия:

  • по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики,
  • в органах исполнительной власти этих субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления,
  • отдельных мероприятий по территориальной обороне,
  • мероприятий по гражданской обороне,
  • защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
  • а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей армии, других воинских формирований, органов и нужд населения.

Главы регионов смогут:

  • усилить охрану общественного порядка, а также военных, важных государственных и специальных объектов,
  • ввести особый режим работы на объектах инфраструктуры и объектах повышенной опасности для жизни и здоровья людей,
  • временно переселять жителей из опасных районов,
  • ввести особый режим на въезд и выезд из региона, а также перемещения внутри региона,
  • ввести контроль за работой транспорта, типографий, объектов коммуникаций и связи.

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