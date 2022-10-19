⚡ В семи регионах России ввели средний уровень реагирования

Указ президента от 19.10.2022 № 757 опубликован на официальном портале.
В рамках особого режима главы этих регионов получат полномочия:
- по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики,
- в органах исполнительной власти этих субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления,
- отдельных мероприятий по территориальной обороне,
- мероприятий по гражданской обороне,
- защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
- а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей армии, других воинских формирований, органов и нужд населения.
Главы регионов смогут:
- усилить охрану общественного порядка, а также военных, важных государственных и специальных объектов,
- ввести особый режим работы на объектах инфраструктуры и объектах повышенной опасности для жизни и здоровья людей,
- временно переселять жителей из опасных районов,
- ввести особый режим на въезд и выезд из региона, а также перемещения внутри региона,
- ввести контроль за работой транспорта, типографий, объектов коммуникаций и связи.