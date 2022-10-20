Доверять поверку счетчиков нужно только аккредитованным организациям и ИП

С определенной периодичностью специалисты должны подтверждать работоспособность счетчиков не только на воду, но и на другие потребленные ресурсы – отопление, газ и электричество.

В последнем случае обязанность контролировать исправность приборов лежит на ресурсоснабжающей организации. Жителям нужно лишь обеспечить проверяющим доступ.

ГОСТ Р 8.1012-2022 содержит унифицированный подход и учитывает лучший опыт: актуализированные требования к процедуре, средствам и условиям поверки, ее периодичности, оформлению результатов. Предусмотрены два варианта проведения процедуры и перечня инструментов в зависимости от того, демонтируется счетчик или нет.

Проверять счетчики вправе только юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые числятся в реестре национальной системы аккредитации, напоминает «Парламентская газета».

В Росстандарте предупреждают, что проверить потенциального исполнителя и убедиться в его компетентности можно на сайте Росаккредитации. Сделать это нужно еще до заключения договора, чтобы не связаться случайно с мошенниками.