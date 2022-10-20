Общество

Ростуризм упразднили

Функции Ростуризма возьмет на себя Минэкономразвития.

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Опубликован указ Президента об упразднении Федерального агентства по туризму.

Правительство займется ликвидационными процедурами и приведет всю нормативку в соответствие с этим указом.

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Маркировка товаров

«ПИР Экспо»: общепит автоматизирует управление и готовится к маркировке

Выставка «ПИР Экспо», крупнейшее мероприятие в сфере HoReCa, собрала несколько сотен профессионалов в сфере общепита и гостеприимства. Деловая программа займет четыре дня с 17 по 20 октября.

«ПИР Экспо»: общепит автоматизирует управление и готовится к маркировке
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