Еще один киргизский банк прекратил принимать карты «МИР»

С 18 октября «Банк Азии» приостановил обслуживание карт «МИР» в банкоматах и кассах банка, сообщают «РИА Новости».
До этого работу с картами «МИР» прекратили банки «Компаньон», «Бакай-банк» и «Доскредобанк».
«Банк Азии» уже четвертый банк из Киргизии, который не принимает «МИР».
С 18 октября «Банк Азии» приостановил обслуживание карт «МИР» в банкоматах и кассах банка, сообщают «РИА Новости».
До этого работу с картами «МИР» прекратили банки «Компаньон», «Бакай-банк» и «Доскредобанк».
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