МИР

Еще один киргизский банк прекратил принимать карты «МИР»

«Банк Азии» уже четвертый банк из Киргизии, который не принимает «МИР».

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С 18 октября «Банк Азии» приостановил обслуживание карт «МИР» в банкоматах и кассах банка, сообщают «РИА Новости».

До этого работу с картами «МИР» прекратили банки «Компаньон», «Бакай-банк» и «Доскредобанк».

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