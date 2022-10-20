Еще один киргизский банк прекратил принимать карты «МИР»

Перед началом использования онлайн-кассу необходимо зарегистрировать - эту непреложную истину все предприниматели знают уже назубок. Но вот бизнесмен выполнил все требования законодательства и получил отказ в регистрации. Расскажем, почему это происходит и чем грозит.