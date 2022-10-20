Не забудьте сегодня сдать расчет 4-ФСС, если он у вас бумажный

С полугодия 4-ФСС сдают на новом бланке.
По сравнению с прежней, новая форма отчета значительно упрощена, заявили в ФСС.
Фонд перечислил основные изменения в новой форме:
- нет таблиц со строками по возмещению расходов на выплату пособий;
- на титульном листе надо указать численность физлиц, которым идут выплаты;
- в таблице 1 удалена строка «Дата установления надбавки», но отражаются исчисленные взносы;
- в таблице 1 в графе 8 тариф должен быть указан с тремя знаками после запятой;
- в сведениях о результатах спецоценки 3 класс условий труда разделили на подклассы;
- страховые взносы указываются в уведомлениис двумя знаками после запятой;
- появилась новая таблица 1.1 по самостоятельным классификационным единицам — СКЕ (заполняется только при наличии у работодателя подразделений, выделенных в самостоятельные классификационные единицы).