Форма 4-ФСС

Не забудьте сегодня сдать расчет 4-ФСС, если он у вас бумажный

20 октября – крайний срок для сдачи формы 4-ФСС за 9 месяцев в бумажном виде. Для тех, кто сдает отчет электронно, срок – 25 октября.

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С полугодия 4-ФСС сдают на новом бланке.

По сравнению с прежней, новая форма отчета значительно упрощена, заявили в ФСС.

Фонд перечислил основные изменения в новой форме:

  • нет таблиц со строками по возмещению расходов на выплату пособий;
  • на титульном листе надо указать численность физлиц, которым идут выплаты;
  • в таблице 1 удалена строка «Дата установления надбавки», но отражаются исчисленные взносы;
  • в таблице 1 в графе 8 тариф должен быть указан с тремя знаками после запятой;
  • в сведениях о результатах спецоценки 3 класс условий труда разделили на подклассы;
  • страховые взносы указываются в уведомлениис двумя знаками после запятой;
  • появилась новая таблица 1.1 по самостоятельным классификационным единицам — СКЕ (заполняется только при наличии у работодателя подразделений, выделенных в самостоятельные классификационные единицы).

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