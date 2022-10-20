Интернет и IT

Программа по подключению школ к Wi-Fi приостановлена

Минцифры вынужденно приостановило программу по подключению российских школ к Wi-Fi.

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На сегодняшний день 9 тыс. школ уже полноценно подключены к Wi-Fi, пишут «РИА Новости».

После изучения практики использования школьного Wi-Fi программу могут доработать и восстановить.

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