Программа по подключению школ к Wi-Fi приостановлена

На сегодняшний день 9 тыс. школ уже полноценно подключены к Wi-Fi, пишут «РИА Новости».
После изучения практики использования школьного Wi-Fi программу могут доработать и восстановить.
Минцифры вынужденно приостановило программу по подключению российских школ к Wi-Fi.
На сегодняшний день 9 тыс. школ уже полноценно подключены к Wi-Fi, пишут «РИА Новости».
После изучения практики использования школьного Wi-Fi программу могут доработать и восстановить.
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