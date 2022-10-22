Пенсионеры с Крайнего Севера смогут возместить проезд на отдых через Госуслуги

Для этого нужно подать заявление в новом сервисе от Госуслуг.

Компенсировать проезд получится, если:

Вы проживаете в районах Крайнего Севера;

Получаете страховую пенсию по старости или инвалидности;

Не трудоустроены.

За какой транспорт можно получить компенсацию:

Плацкартный вагон;

Экономкласс в самолете, российский авиакомпаний или авиакомпаний стран – ЕАЭС;

Междугородний регулярный автобус;

Каюта III категории речного судна;

Каюта IV-V группы морского судна.

Расходы на проезд в электричках, такси, городском транспорте и аэроэкспрессе, а также категориях выше, чем указано, не возмещаются.

Компенсацию можно получить раз в 2 года.

В прошлом году на такую компенсацию подали 280 тыс. заявлений.