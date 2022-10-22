Общество

Пенсионеры с Крайнего Севера смогут возместить проезд на отдых через Госуслуги

Новый сервис уже запустили Минцифры совместно с ПФР.

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Для этого нужно подать заявление в новом сервисе от Госуслуг.

Компенсировать проезд получится, если:

  • Вы проживаете в районах Крайнего Севера;
  • Получаете страховую пенсию по старости или инвалидности;
  • Не трудоустроены.

За какой транспорт можно получить компенсацию:

  • Плацкартный вагон;
  • Экономкласс в самолете, российский авиакомпаний или авиакомпаний стран – ЕАЭС;
  • Междугородний регулярный автобус;
  • Каюта III категории речного судна;
  • Каюта IV-V группы морского судна.

Расходы на проезд в электричках, такси, городском транспорте и аэроэкспрессе, а также категориях выше, чем указано, не возмещаются.

Компенсацию можно получить раз в 2 года.

В прошлом году на такую компенсацию подали 280 тыс. заявлений.

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