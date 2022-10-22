Пенсионеры с Крайнего Севера смогут возместить проезд на отдых через Госуслуги

Для этого нужно подать заявление в новом сервисе от Госуслуг.
Компенсировать проезд получится, если:
- Вы проживаете в районах Крайнего Севера;
- Получаете страховую пенсию по старости или инвалидности;
- Не трудоустроены.
За какой транспорт можно получить компенсацию:
- Плацкартный вагон;
- Экономкласс в самолете, российский авиакомпаний или авиакомпаний стран – ЕАЭС;
- Междугородний регулярный автобус;
- Каюта III категории речного судна;
- Каюта IV-V группы морского судна.
Расходы на проезд в электричках, такси, городском транспорте и аэроэкспрессе, а также категориях выше, чем указано, не возмещаются.
Компенсацию можно получить раз в 2 года.
В прошлом году на такую компенсацию подали 280 тыс. заявлений.