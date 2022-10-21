Мобилизация

⏰ Озвучили сроки уплаты задолженности по налогам и взносам после возвращаения с СВО

Замминистра труда Ольга Баталина пояснила, что в конце третьего месяца после возвращения, ИП и руководителям предприятий придется гасить задолженность, которая накопилась перед бюджетом.

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ИП и те, кто одновременно является единственным учредителем и руководителем компании, в случае мобилизации могут получить отсрочку по уплате страховых взносов, налогов и сборов.

Накопленную задолженность нужно будет выплатить не позднее 28-го числа третьего месяца после демобилизации.

Весь долг можно будет погашать частично, в рассрочку.

Размер первого платежа должен быть равен одной шестой от общей суммы задолженности.

Дальнейшие платежи можно совершать равными частями ежемесячно. Этот механизм работает в отношении не только предпринимателей, но и физических лиц.

Отсрочка не распространяется на госпошлины, сообщила замминистра труда Ольга Баталина.

За время отсрочки бизнесмены смогут восстановить свою деловую активность, считают чиновники. Давайте это обсудим в VK.

Что касается самозанятых, то так как они платят налоги с каждой произведенной сделки, в период мобилизации их не будут считать, а значит и платить ничего не придется.

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