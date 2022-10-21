🐱‍💻 Расскажем бухгалтерам, как начать работать с онлайн-школами и зарабатывать больше

26 октября в 13:00 мск. смотрите вебинар о работе с онлайн-школами.
Бухгалтеры всегда на все руки мастера. Но сейчас особенно ценны ваши навыки в самой перспективной сфере онлайн-образования. Ведь сейчас буквально все работают в сети.
Квалифицированных бухгалтеров в этом сегменте единицы. Расширяйте свои знания, чтобы обеспечить спрос на ваши услуги в будущем.
Записывайтесь на вебинар, обсудим:
- Онлайн-бизнес и его специфику;
- Специфику правового советника онлайн-бизнеса и кто им может стать;
- Варианты заработка юридического советника;
- Как найти клиента и договориться о сотрудничестве;
- Какие базовые документы должен уметь формировать правовой советник;
- Что нужно, чтобы запустить онлайн-бизнес;
- Договоры с работниками бизнеса;
- Претензионная работа. Что надо знать.
На вебинаре можно будет задать свои вопросы, а после выдадим сертификат о прохождении обучения.