🐱‍💻 Расскажем бухгалтерам, как начать работать с онлайн-школами и зарабатывать больше

26 октября в 13:00 мск. смотрите вебинар о работе с онлайн-школами.

Бухгалтеры всегда на все руки мастера. Но сейчас особенно ценны ваши навыки в самой перспективной сфере онлайн-образования. Ведь сейчас буквально все работают в сети.

Квалифицированных бухгалтеров в этом сегменте единицы . Расширяйте свои знания, чтобы обеспечить спрос на ваши услуги в будущем.

Записывайтесь на вебинар, обсудим:

Онлайн-бизнес и его специфику;

Специфику правового советника онлайн-бизнеса и кто им может стать;

Варианты заработка юридического советника;

Как найти клиента и договориться о сотрудничестве ;

; Какие базовые документы должен уметь формировать правовой советник;

Что нужно, чтобы запустить онлайн-бизнес ;

; Договоры с работниками бизнеса;

Претензионная работа. Что надо знать.