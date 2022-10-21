Вебинары для бухгалтеров

🐱‍💻 Расскажем бухгалтерам, как начать работать с онлайн-школами и зарабатывать больше

Тренд последних лет и будущего: онлайн-школы. Не оставайтесь в стороне, вы можете на этом заработать. Ирина Муравьева, основатель юридической компании расскажет, как разбираться во всех юридических тонкостях работы онлайн-бизнеса.

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26 октября в 13:00 мск. смотрите вебинар о работе с онлайн-школами.

Бухгалтеры всегда на все руки мастера. Но сейчас особенно ценны ваши навыки в самой перспективной сфере онлайн-образования. Ведь сейчас буквально все работают в сети.

Квалифицированных бухгалтеров в этом сегменте единицы. Расширяйте свои знания, чтобы обеспечить спрос на ваши услуги в будущем.

Записывайтесь на вебинар, обсудим:

  • Онлайн-бизнес и его специфику;
  • Специфику правового советника онлайн-бизнеса и кто им может стать;
  • Варианты заработка юридического советника;
  • Как найти клиента и договориться о сотрудничестве;
  • Какие базовые документы должен уметь формировать правовой советник;
  • Что нужно, чтобы запустить онлайн-бизнес;
  • Договоры с работниками бизнеса;
  • Претензионная работа. Что надо знать.

На вебинаре можно будет задать свои вопросы, а после выдадим сертификат о прохождении обучения.

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