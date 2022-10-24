Направить запрос на предоставление кредитных каникул может как сам мобилизованный, так и его доверенное лицо

Информационное письмо с разъяснениями опубликовано на сайте регулятора и направлено в адрес банков, финансовых и кредитных организаций.

Требование о кредитных каникулах может направить не только сам мобилизованный, но и любой человек, у которого есть доверенность.

Доверенность может быть составлена в простой письменной форме.

Документы, которые подтверждают право на кредитные каникулы, может предоставить в финансовую организацию любой человек, даже без доверенности.

ЦБ рекомендует банкам не запрашивать подтверждающие документы, если есть все основания полагать, что заемщик имеет право на льготный период.

Например, гражданин получает денежное довольствие военнослужащего.

В начале октября Президент подписал закон о предоставлении кредитных каникул мобилизованным гражданам.