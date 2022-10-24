Субсидии для бизнеса

Ремесленникам разрешили тратить федеральные субсидии не только на модернизацию, но и на рекламу

С помощью субсидии можно будет разрабатывать интернет-магазины и давать рекламу в сети.

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Постановление Правительства от 13.10.2022 № 1819 вступило в силу 22 октября.

С помощью федеральных субсидий предприятия народных художественных промыслов смогут создавать фирменную упаковку, расширять и модернизировать выставочные и торговые площадки.

Раньше федеральные субсидии можно было тратить только на модернизацию производства, закупку материалов и сырья, оплату энергоресурсов и страховых взносов.

Сейчас в реестре предприятий народных художественных промыслов числится 86 предприятий, сообщает «Парламентская газета».

В 2022 году они получили субсидии на сумму более миллиарда рублей.

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