Ремесленникам разрешили тратить федеральные субсидии не только на модернизацию, но и на рекламу

Постановление Правительства от 13.10.2022 № 1819 вступило в силу 22 октября.
С помощью федеральных субсидий предприятия народных художественных промыслов смогут создавать фирменную упаковку, расширять и модернизировать выставочные и торговые площадки.
Раньше федеральные субсидии можно было тратить только на модернизацию производства, закупку материалов и сырья, оплату энергоресурсов и страховых взносов.
Сейчас в реестре предприятий народных художественных промыслов числится 86 предприятий, сообщает «Парламентская газета».
В 2022 году они получили субсидии на сумму более миллиарда рублей.