Пройдите неделю бесплатного обучения. И подготовьтесь к Всероссийской налоговой аттестации’2023

C 1-7 ноября – неделя бесплатного обучения. Присоединяйтесь.
Основные темы курса:
- Мобилизация работника: инструкция, как оформить документы и оплатить
- Изменения в расчетах и отчетности во втором полугодии 2022 года и с 2023 года
- НДФЛ и взносы: новые правила расчет и отчетность
- Расчеты с сотрудниками: как начислять з/п и пособия с 1 января 2023 года
- Работа с банковским светофором: что меняется в новом году
- Единый налоговый платеж: как перейти без проблем и ошибок
- Налоговые проверки: как оценить риски проверок и пройти их без штрафов.
По итогам обучения получите «Аттестат главбуха – 2023» и Удостоверение о повышении квалификации.
Курирует курс Самкова Надежда Александровна, налоговый консультант по бухгалтерскому учету и отчетности.
Участвуете? Конечно, участвуете!