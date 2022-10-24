Имущественный вычет

По расходам на стройматериалы можно получить имущественный вычет, если куплена квартира без отделки

Расходы на отделочные материалы входят в перечень расходов, по которым можно получить имущественный вычет по НДФЛ при покупке квартиры. Но есть важный нюанс.

Версия для печати

Разъяснение дает Минфин в письме от 26.09.2022 № 03-04-05/92697.

В фактические расходы на приобретение квартиры, комнаты или доли в них можно включить следующие расходы:

  • расходы на приобретение квартиры, комнаты или доли в них либо прав на квартиру, комнату или доли в них в строящемся доме;
  • расходы на приобретение отделочных материалов;
  • расходы на работы по отделке квартиры, комнаты или доли в них, а также расходы на разработку проектной и сметной документации на отделочные работы.

При этом расходы на отделку приобретенной квартиры, комнаты или доли можно включать в вычет, если договор покупки предусматривает приобретение незавершенных строительством квартиры, комнаты (прав на квартиру, комнату) без отделки или доли в них.

Подпишитесь на «Клерк.Премиум»!

Незаменимая и полная информация за смешные деньги!

• Мини-курсы каждый день
• Бесплатные вебинары по горячим темам
• Консультации по любым вопросам в день обращения
• Доступ к разборам новых правил и законов
• Курсы повышения квалификации с огромной выгодой

Оставьте заявку сейчас, чтобы получить персональную скидку.

Повышение квалификации

Имущественный вычет

По расходам на стройматериалы можно получить имущественный вычет, если куплена квартира без отделки

Расходы на отделочные материалы входят в перечень расходов, по которым можно получить имущественный вычет по НДФЛ при покупке квартиры. Но есть важный нюанс.

Мероприятия

Разместить
Маркировка рекламы

Маркировка интернет-рекламы. Как отчитываться, маркировать и не сойти с ума

С 1 сентября этого года начали действовать новые правила учета рекламы в интернете. Сразу скажу, что пока штрафовать никого не будут — время дали до 31 октября. Но давайте обо всем по порядку.

Маркировка интернет-рекламы. Как отчитываться, маркировать и не сойти с ума
Учет расходов

Расходы 2022: что проверить, прежде чем включить в налоговую декларацию?

Окончание финансового года и подготовка отчетности — важный и ответственный этап для каждой компании. Чтобы не исправлять в будущем ошибки, важно сейчас внимательно проверить, все ли нюансы учтены, расходы обоснованы, документы собраны.

Расходы 2022: что проверить, прежде чем включить в налоговую декларацию?
Мобилизация

Налоговые обязательства мобилизованных граждан, ИП и руководителей организаций

У мобилизованных граждан остаются обязательства перед бюджетом — им нужно сдавать отчёты, платить налоги и страховые взносы. Рассказываем, как это делать, если человека призывали на военную службу.

Налоговые обязательства мобилизованных граждан, ИП и руководителей организаций
Партнёрский
Самозанятые

Обзор платформ по работе с самозанятыми и другими внештатниками

Самозанятых все больше, спрос на их услуги растет. Сами исполнители тоже осознали, что работать официально не только правильно, но и выгодно (налог на НПД составляет всего 6% против 13% НДФЛ при обычных условиях). По данным исследования hh.ru и YouDo, две трети компаний уже работают с внештатниками или вот-вот начнут.

Обзор платформ по работе с самозанятыми и другими внештатниками
Читать еще