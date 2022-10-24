По расходам на стройматериалы можно получить имущественный вычет, если куплена квартира без отделки

Разъяснение дает Минфин в письме от 26.09.2022 № 03-04-05/92697.

В фактические расходы на приобретение квартиры, комнаты или доли в них можно включить следующие расходы:

расходы на приобретение квартиры, комнаты или доли в них либо прав на квартиру, комнату или доли в них в строящемся доме;

квартиры, комнаты или доли в них либо на квартиру, комнату или доли в них в строящемся доме; расходы на приобретение отделочных материалов ;

; расходы на работы по отделке квартиры, комнаты или доли в них, а также расходы на разработку проектной и сметной документации на отделочные работы.

При этом расходы на отделку приобретенной квартиры, комнаты или доли можно включать в вычет, если договор покупки предусматривает приобретение незавершенных строительством квартиры, комнаты (прав на квартиру, комнату) без отделки или доли в них.