Трудовое право

Родители детей-инвалидов смогут копить свои допвыходные и взять сразу 24 дня

Один раз в год родители детей инвалидов могут использовать до 24 дополнительных выходных дней подряд в пределах общего количества неиспользованных допвыходных.

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Такую норму внесут в ТК РФ. Законопроект принят в первом чтении.

График предоставления длинных выходных надо будет согласовать с работодателем. Порядок такого согласования утвердит кабмин.

Норма должна заработать с 1 января 2023 года.

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