Родители детей-инвалидов смогут копить свои допвыходные и взять сразу 24 дня

Такую норму внесут в ТК РФ. Законопроект принят в первом чтении.
График предоставления длинных выходных надо будет согласовать с работодателем. Порядок такого согласования утвердит кабмин.
Норма должна заработать с 1 января 2023 года.
Один раз в год родители детей инвалидов могут использовать до 24 дополнительных выходных дней подряд в пределах общего количества неиспользованных допвыходных.
Такую норму внесут в ТК РФ. Законопроект принят в первом чтении.
График предоставления длинных выходных надо будет согласовать с работодателем. Порядок такого согласования утвердит кабмин.
Норма должна заработать с 1 января 2023 года.
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Число увеличилось в 7 раз по сравнению с прошлым годом, благодаря мерам государственной поддержки.
Постоянные звонки в нерабочее время, неуважительное общение, язвительные замечания со стороны клиента — это ненормально. «Клерк» за здоровые рабочие отношения, поэтому держите советы, что делать, если вас не ценят.
Один раз в год родители детей инвалидов могут использовать до 24 дополнительных выходных дней подряд в пределах общего количества неиспользованных допвыходных.
Масштабы инфобизнеса в сети растут с каждым днем, а проверяющие органы — лучше вычисляют нелегальных предпринимателей и привлекают к ответственности. Пришло время выходить из тени.
Сейчас зарплата от российской фирмы дистанционщика, работающего за границей, вообще не облагается НДФЛ, если он нерезидент РФ. С 2023 года работодателей заставят удерживать налог у таких сотрудников. Но по какой ставке? Возможно, что не 30%, а 13%.
Форма и формат декларации по акцизам на табак (табачные изделия), табачную продукцию, электронные системы доставки никотина и жидкости для них и порядок ее заполнения обновлены.
В отделах кадров подчас не меньше документов, чем в бухгалтерии, поскольку HR-специалисты в компаниях несут ответственность за каждого сотрудника. Однако работодатели куда чаще занимаются автоматизацией рабочих процессов бухгалтеров, забывая об огромных объёмах задач у кадровиков.
Собрали только самую важную бухгалтерскую информацию за день. Прочтете за одну минуту.
Путь вахтовиков от дома до работы проходит через три точки: Дом – Пункт сбора – Место работы. Весь этот маршрут будет оплачивать работодатель по норме ТК.
Судя по обсуждениям коллег в профсообществах, многие бухгалтеры не знают, что есть особенности по НДФЛ дистанционных сотрудников. Расскажем в этой статье, какие правила расчета НДФЛ есть сейчас, что планируют изменить, и почему некоторые бухгалтеры неправильно считают НДФЛ.