Саморазвитие

Онлайн-школы зарабатывают миллиарды. Расскажем, какими знаниями нужно владеть бухгалтеру, чтобы там работать

Суммарная выручка топ-100 школ за третий квартал 2021 года составила ₽7,1 млрд. В этом году цифры будут еще выше – инфобизнес развивается. А самая быстрорастущая сфера – обучение новым профессиям.

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Обучиться сегодня можно буквально всему: разбить грамотно сад на балконе, торговать на маркетплейсе, выучиться на программиста или продюсера.

Эксперты отмечают огромные инвестиции в этот бизнес и интересные тенденции развития.

Бухгалтеры в инфобизнесе могут заработать, если разбираются во всех юридических тонкостях работы онлайн-бизнеса.

Завтра в 13:00 мск. смотрите вебинар о работе с онлайн-школами.

Расширяйте свои знания, чтобы обеспечить спрос на ваши услуги в будущем.

Записывайтесь на вебинар, обсудим:

  • Онлайн-бизнес и его специфику;
  • Специфику правового советника онлайн-бизнеса и кто им может стать;
  • Варианты заработка юридического советника;
  • Как найти клиента и договориться о сотрудничестве;
  • Какие базовые документы должен уметь формировать правовой советник;
  • Что нужно, чтобы запустить онлайн-бизнес;
  • Договоры с работниками бизнеса;
  • Претензионная работа. Что надо знать.

На вебинаре можно будет задать свои вопросы, а после выдадим сертификат о прохождении обучения.

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