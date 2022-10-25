Онлайн-школы зарабатывают миллиарды. Расскажем, какими знаниями нужно владеть бухгалтеру, чтобы там работать

Обучиться сегодня можно буквально всему: разбить грамотно сад на балконе, торговать на маркетплейсе, выучиться на программиста или продюсера.
Эксперты отмечают огромные инвестиции в этот бизнес и интересные тенденции развития.
Бухгалтеры в инфобизнесе могут заработать, если разбираются во всех юридических тонкостях работы онлайн-бизнеса.
Завтра в 13:00 мск. смотрите вебинар о работе с онлайн-школами.
Расширяйте свои знания, чтобы обеспечить спрос на ваши услуги в будущем.
Записывайтесь на вебинар, обсудим:
- Онлайн-бизнес и его специфику;
- Специфику правового советника онлайн-бизнеса и кто им может стать;
- Варианты заработка юридического советника;
- Как найти клиента и договориться о сотрудничестве;
- Какие базовые документы должен уметь формировать правовой советник;
- Что нужно, чтобы запустить онлайн-бизнес;
- Договоры с работниками бизнеса;
- Претензионная работа. Что надо знать.
На вебинаре можно будет задать свои вопросы, а после выдадим сертификат о прохождении обучения.