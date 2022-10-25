Онлайн-школы зарабатывают миллиарды. Расскажем, какими знаниями нужно владеть бухгалтеру, чтобы там работать

Обучиться сегодня можно буквально всему: разбить грамотно сад на балконе, торговать на маркетплейсе, выучиться на программиста или продюсера.

Эксперты отмечают огромные инвестиции в этот бизнес и интересные тенденции развития.

Бухгалтеры в инфобизнесе могут заработать, если разбираются во всех юридических тонкостях работы онлайн-бизнеса.

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Онлайн-бизнес и его специфику;

Специфику правового советника онлайн-бизнеса и кто им может стать;

Варианты заработка юридического советника;

Как найти клиента и договориться о сотрудничестве ;

; Какие базовые документы должен уметь формировать правовой советник;

Что нужно, чтобы запустить онлайн-бизнес ;

; Договоры с работниками бизнеса;

Претензионная работа. Что надо знать.