После реорганизации правопреемник сдает в ИФНС два отчета о прослеживаемости

Как заполнить эти отчеты, рассказала ФНС в письме от 14.10.2022 № ЕА-4-15/13823@.
В отчете за себя данные надо заполнять так:
- в графе 3 — «14» («Получение товара, подлежащего прослеживаемости, не связанное с реализацией или получением на безвозмездной основе»);
- в графе 4 — «5 — иной первичный учетный документ, передаточный акт, разделительный баланс, соглашение о разделе имущества»;
- в графах 5 и 6 — номер и дата первичного документа, составленного при получении имущества при реорганизации.
В отчете за последний отчетный квартал за иную организацию в качестве правопреемника:
- в титульном листе по реквизиту «По месту нахождения (учета) (код)» в строке «5» — код «215» («По месту постановки на учет правопреемника, не являющегося крупнейшим налогоплательщиком»);
- в графе 3 — код вида операции с товарами, подлежащими прослеживаемости, «13» («Передача товара, подлежащего прослеживаемости, не связанная с реализацией или передачей на безвозмездной основе»);
- в графе 4 — «5 — иной первичный учетный документ, передаточный акт, разделительный баланс, соглашение о разделе имущества»;
- в графах 5 и 6 — номер и дата первичного документа, составленного при передаче имущества при реорганизации.
Также в письме ФНС рассказала, как заполнить отчет в случае реорганизации в форме разъединения на два и более юридических лиц.