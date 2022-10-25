Отчеты по прослеживаемости

После реорганизации правопреемник сдает в ИФНС два отчета о прослеживаемости

Если компания «Лютик» присоединилась к компании «Ромашка», то «Ромашка» до 25 числа после окончания квартала должна сдать отчет об операциях с прослеживаемыми товарами за себя, и за «Лютик».

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Как заполнить эти отчеты, рассказала ФНС в письме от 14.10.2022 № ЕА-4-15/13823@.

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В отчете за себя данные надо заполнять так:

  • в графе 3 — «14» («Получение товара, подлежащего прослеживаемости, не связанное с реализацией или получением на безвозмездной основе»);
  • в графе 4 — «5 — иной первичный учетный документ, передаточный акт, разделительный баланс, соглашение о разделе имущества»;
  • в графах 5 и 6 — номер и дата первичного документа, составленного при получении имущества при реорганизации.

В отчете за последний отчетный квартал за иную организацию в качестве правопреемника:

  • в титульном листе по реквизиту «По месту нахождения (учета) (код)» в строке «5» — код «215» («По месту постановки на учет правопреемника, не являющегося крупнейшим налогоплательщиком»);
  • в графе 3 — код вида операции с товарами, подлежащими прослеживаемости, «13» («Передача товара, подлежащего прослеживаемости, не связанная с реализацией или передачей на безвозмездной основе»);
  • в графе 4 — «5 — иной первичный учетный документ, передаточный акт, разделительный баланс, соглашение о разделе имущества»;
  • в графах 5 и 6 — номер и дата первичного документа, составленного при передаче имущества при реорганизации.

Также в письме ФНС рассказала, как заполнить отчет в случае реорганизации в форме разъединения на два и более юридических лиц.

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